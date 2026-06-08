Очікується магнітна буря з К-індексом 7: прогноз на 8 червня

Метеорологи попереджають про підвищену геомагнітну активність, яка може позначитися не лише на роботі технічних систем, а й на самопочутті людей. Під час магнітних бур деякі люди скаржаться на головний біль, втому, дратівливість, перепади настрою та зниження працездатності.Для оцінки геомагнітних коливань використовується планетарний К-індекс за шкалою від 0 до 9. Показники від 5 і вище свідчать про сильні магнітні бурі.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У понеділок прогнозується значне посилення сонячної активності. К-індекс може досягти позначки 7, що відповідає червоному рівню небезпеки. Така магнітна буря вважається сильною та здатна впливати як на роботу засобів зв’язку, так і на стан метеозалежних людей.

Варто враховувати, що прогнози геомагнітної активності можуть змінюватися. Фахівці оновлюють інформацію кожні кілька годин, тому дані потребують регулярного уточнення.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через потужні спалахи та викиди плазми на Сонці. Під час таких процесів у космос вивільняється велика кількість заряджених частинок — переважно протонів та електронів. Досягнувши магнітного поля Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Інтенсивність цих явищ оцінюють за допомогою К-індексу. Значення від 1 до 4 вважаються незначними й переважно проходять непомітно. Якщо показник перевищує 5, йдеться про магнітну бурю, яка може впливати на електронні системи, супутниковий зв’язок, навігацію та самопочуття людей.

Під час потужних бур із К-індексом 7–8 у деяких регіонах планети навіть можна спостерігати полярне сяйво.

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Як магнітні бурі впливають на організм

Науковці досі досліджують механізми впливу геомагнітних коливань на людину. Водночас багато людей у такі періоди відзначають:

головний біль;

підвищену втому;

сонливість або безсоння;

перепади артеріального тиску;

дратівливість;

зниження концентрації уваги;

загальне погіршення самопочуття.

Особливо уважними до свого стану варто бути людям із серцево-судинними та хронічними захворюваннями.

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Щоб організм легше переніс період підвищеної сонячної активності, фахівці рекомендують:

дотримуватися режиму сну та відпочинку;

збалансовано харчуватися;

пити достатню кількість води;

обмежити вживання алкоголю, жирної та надто солоної їжі;

зменшити кількість кави та енергетичних напоїв;

частіше бувати на свіжому повітрі;

уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень;

мінімізувати стресові ситуації;

тримати під рукою необхідні ліки, якщо є хронічні захворювання.

Корисними також можуть бути легкі фізичні вправи, контрастний душ зранку та тепла розслаблювальна ванна ввечері. Фахівці наголошують: магнітні бурі є природним явищем, тому головне в цей період — уважно ставитися до власного здоров’я та не перевантажувати організм.

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