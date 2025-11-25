Пакистан завдав авіаудару по Афганістану: девʼятеро дітей та жінка загинули
Щонайменше дев’ятеро дітей і одна жінка загинули внаслідок авіаудару пакистанських військових по житловому будинку в афганській провінції Хост.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника талібів Забіхуллу Муджахіда. За його словами, удар було завдано близько опівночі в районі Гербзво, де бомба влучила в оселю місцевого жителя Вілаяту Хана. Унаслідок атаки загинули п’ятеро хлопчиків, четверо дівчаток і жінка, а сам будинок повністю зруйновано.
Муджахід також зазначив, що водночас пакистанські сили здійснили рейди в провінціях Кунар і Пактика. Там поранення отримали четверо мирних жителів.
