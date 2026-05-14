Пенсії по інвалідності можуть скасувати: як не втратити виплати

В Україні частині громадян можуть тимчасово призупинити або навіть припинити виплату пенсії по інвалідності, якщо вони не підтвердять свій статус у визначеному порядку. Такі виплати зазвичай призначаються не довічно, а на обмежений термін.

Про це повідомляють у ПФУ. Після його завершення людина має пройти повторне оцінювання стану здоров’я, щоб підтвердити право на отримання коштів. Якщо цього не зробити вчасно, нарахування пенсії можуть призупинити до з’ясування всіх обставин.

Кого перевіряють у першу чергу

Найбільшу увагу під час перевірок приділяють чоловікам віком від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності. Для частини з них повторне оцінювання є обов’язковою умовою продовження виплат.

Йдеться не лише про формальне підтвердження групи, а й про комплексну оцінку функціонального стану людини: її здатності до самообслуговування, працездатності та адаптації до повсякденного життя.

Якщо громадянин не проходить процедуру у встановлені строки, виплати можуть бути тимчасово зупинені.

Винятки під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану передбачені окремі винятки. Якщо людина об’єктивно не може пройти повторне оцінювання з причин, визначених урядом, виплати можуть бути продовжені до моменту проходження процедури.

У деяких випадках пенсія зберігається щонайменше протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Чи можна відновити виплати

Якщо пенсію призупинили через відсутність повторного огляду, її можна поновити. Для цього необхідно пройти оцінювання, підтвердити статус інвалідності та подати відповідні документи.

У Пенсійному фонді пояснюють, що рішення про відновлення виплат ухвалюється після перевірки всіх даних і підтвердження права на пенсію. Водночас процедура може зайняти певний час через навантаження на систему та необхідність додаткових медичних довідок.

Які бувають виплати по інвалідності

В Україні особи з інвалідністю можуть отримувати або страхову пенсію, або державну соціальну допомогу — залежно від наявного страхового стажу та встановленої групи.

Якщо стажу достатньо, призначається пенсія по інвалідності, розмір якої залежить від групи, ступеня втрати працездатності та попереднього доходу.

За відсутності необхідного стажу громадяни можуть претендувати на соціальну допомогу, розмір якої визначається з урахуванням прожиткового мінімуму та групи інвалідності.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Додаткові вимоги до отримувачів пенсій

У Пенсійному фонді також нагадують про обов’язкову фізичну ідентифікацію для окремих категорій пенсіонерів, зокрема тих, хто тимчасово перебуває за кордоном. Вона має проводитися щороку для збереження виплат.

Також пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, мають підтверджувати, що не отримують виплат від іншої держави. Якщо в електронній справі вже є відповідні дані, повторна ідентифікація не потрібна.

Проблеми з обліком стажу

Окрему складність становлять неточності у даних про трудовий стаж і зарплати за 1990-ті роки. Через паперовий облік, втрату архівів або ліквідацію підприємств частина інформації може бути неповною або відсутньою.

Це напряму впливає на розмір пенсійних виплат. Тому фахівці радять регулярно перевіряти свій страховий стаж і за потреби подавати документи для його уточнення.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде пенсія при стажі у 37 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!