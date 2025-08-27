Пенсіонерам обіцяють до 5000 грн доплати: хто точно отримає гроші

Українські пенсіонери можуть отримати спеціальні надбавки до виплат, сума яких у 2025 році перевищує 5000 гривень. Таке підвищення гарантоване для людей, що постраждали від репресій у період комуністичного режиму.

Як нагадує видання "На пенсії", доплати діють із 2023 року відповідно до законів "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" та "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Право на ці виплати мають учасники боротьби за незалежність України у XX столітті, які зазнали переслідувань – від необґрунтованих ув’язнень до примусового утримання в психіатричних лікарнях, але згодом були офіційно реабілітовані.

Коли закон ухвалили у 2023 році, щомісячні доплати складали 4200 гривень. Водночас у документі передбачено щорічну індексацію, тому в 2025 році сума підвищилася до 5055,77 гривні.

Щоб оформити надбавку до пенсії, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Пенсіонеру потрібно подати заяву та надати документи, що підтверджують право на отримання цих виплат.

