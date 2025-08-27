Пенсионерам обещают до 5000 грн доплаты: кто точно получит деньги

Украинские пенсионеры могут получить специальные прибавки к выплатам, сумма которых в 2025 году превышает 5000 гривен. Такое повышение гарантировано людям, пострадавшим от репрессий в период коммунистического режима.

Как напоминает издание "На пенсии", доплаты действуют с 2023 года в соответствии с законами "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Право на эти выплаты имеют участники борьбы за независимость Украины в XX веке, подвергшиеся преследованиям – от необоснованных заключений до принудительного содержания в психиатрических больницах, но впоследствии были официально реабилитированы.

Когда закон был принят в 2023 году, ежемесячные доплаты составляли 4200 гривен. В то же время в документе предусмотрена ежегодная индексация, поэтому в 2025 году сумма повысилась до 5055,77 гривны.

Чтобы оформить прибавку к пенсии, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Пенсионер должен подать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на получение этих выплат.

