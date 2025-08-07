'Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню' - Зеленський прокоментував свою розмову із Трампом

6 серпня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і експрезидентом США Дональдом Трампом. Діалог став продовженням дипломатичної активності після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, де той провів тригодинну зустріч із Володимиром Путіним.

Про факт перемовин написав президент Зеленський у своєму Телеграм. За словами глави держави, під час розмови обговорювалося те, що було порушено у Москві, а до діалогу також долучилися провідні європейські лідери. Зокрема, участь у дзвінку взяли прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зеленський підкреслив, що позиція України та її партнерів залишається незмінною — війна має завершитися, але на чесних умовах. Україна продовжує відстоювати свою незалежність і прагне досягти тривалого, стабільного миру. Президент також зазначив, що, за останніми сигналами, Росія демонструє більшу готовність до припинення вогню, і наявний міжнародний тиск, схоже, дає свій результат. "Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала", — сказав президент.

Утім, Зеленський застеріг, що довіра до РФ має бути вкрай обережною, і важливо уникнути підступів у деталях. Україна, за його словами, запропонувала провести зустріч радників з питань безпеки — як українських, так і з боку міжнародних партнерів — аби скоординувати позиції й дії у подальших переговорах.

"Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники – України та партнерів, наші радники з питань безпеки – говоритимуть, щоб визначити нашу та спільну позицію і спільний погляд. Україна точно захистить свою незалежність", — додав Зеленський.

