Намагання отримати безсмертя вбило творця китайської 'вічної армії' з теракоту

Археологічні розкопки в Китаї розкрили трагічну історію Цінь Ши Хуанді – першого імператора Китаю, який започаткував будівництво Теракотової армії. Виявилося, що спроба здобути вічне життя призвела до його передчасної смерті від отруєння.

Як повідомляє The Collector, першому імператору Китаю вдалося досягти влади у віці 21 року, після чого він віддавався мрії про безсмертя. Його пошуки ведучи до низки експериментів, включаючи вживання ртуті – металу, який він вважав ключем до довголіття.

Проте, ця спроба відвела його від життя, адже ртуть призвела до отруєння, яке виявилося фатальним.

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Ртуть в той час вважали магічним засобом, що здатний передати силу імператору, якщо його споживати. Це бажання вічного життя призвело до трагічних наслідків. Цінь Ши Хуанді спробував знайти безсмертя на острові Чжіфу, але замість цього знайшов смерть.

Згодом ртуть була викрита як отрута, але в той час вона лише підсилювала найглибші страхи імператора, змушуючи його зосередитися на безконечних експериментах і забувати про життя. Його трагічна доля стала нагадуванням про те, наскільки важливо зберігати розумний баланс між довголіттям і якістю життя.

Зазначається, що Цінь Ши Хуан був, можливо, першим імператором, який помер від "препарату тривалого життя", але він точно не був останнім. Насправді від нього померло стільки людей, що його навіть назвали: "отруєння китайським алхімічним еліксиром". Зараз ртуть є лише однією з причин, чому археологи надто бояться відкрити гробницю Цінь Ши Хуанді.

Довідково: у березні 1974 року китайські фермери, копаючи колодязь, знайшли найбільшу археологічну знахідку століття – поховану Теракотову армію. Тисячі реалістичних теракотових фігур династії Цінь були виготовлені понад 2000 років тому, щоб захистити першого імператора Китаю в загробному житті. Кожен із теракотових воїнів мав воєнний чин, уніформу та зброю справжніх солдатів династії Цінь (221-206 рр. до н. е.). Ці скульптури були поховані разом з Цінь Ши Хуанді приблизно у 210 році до нашої ери. Історики зауважували, що імператор був одержимий досягненням безсмертя.

Нагадаємо, у червні 2023 року у похоронній ямі біля мавзолею імператора Цінь Ши Хуанді у китайській провінції Шеньсі було виявлено ще понад 220 теракотових воїнів.

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