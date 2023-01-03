Уряд змінив порядок проведення військового обліку в Україні

Український уряд ухвалив постанову №1487 щодо порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Цим документом визначено правила військового обліку.

Цією постановою, зокрема, вдосконалено деякі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку.

Що стосується правил військового обліку, у них зазначається, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання. Ті, хто проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, мають знаходитися на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад.

У випадку виїзду за кордон на строк більш як три місяці призовники, військовозобов’язані та резервісти потраплять до військового обліку, який вестимуть дипломатичні відомства України за кордоном.

Військовозобов'язаних, серед іншого, зобов'язали:

Не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки.

Проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій ТЦК.

Проходити підготовку до військової служби, військову службу та виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві.

У разі переїзду в інший регіон, чи виїзду за межі України на строк більш як три місяці, чи у разі зміни місця проживання, військовозобов'язані мають особисто прибувати до ТЦК, чи інших органів, з паспортом та військово-обліковими документами для зняття з військового обліку.

У семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання особисто прибувати із паспортом та військово-обліковими документами до відповідного ТЦК для взяття на військовий облік.

У постанові йдеться, що українці, які ухиляються від військового обліку, навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів, від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, нестимуть кримінальну відповідальність.

Також у постанові зазначається, що звіряти дані щодо призовників зможуть уповноважені особи шляхом обходу дворів (це має санкціонувати місцева влада).

Призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть подавати відомості для військкоматів через "Дію" при декларації місця проживання.

У постанові також йдеться:

Військовозобов’язаного зможуть приймати на роботу, чи зараховувати у навчальні заклади лише після пред’явлення ним актуального військового квитка (зокрема через "Дію"), або ж постановки на військовий облік.

Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові (до кінця 2026 року).

Керівники підприємств мають повідомляти працівників про призов "під підпис".

Центри зайнятості зобов'язали подавати інформацію про безробітних військовозобов’язаних.

Нагадаємо, UAportal раніше розповідав про перелік хвороб та станів здоров'я, з якими осіб не можуть призвати на військову службу.

За цим посиланням ви зможете дізнатися, кого можуть призвати під час четвертого етапу мобілізації.

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