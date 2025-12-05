Уряд запровадив пільгову ціну на природний газ: кого стосується

Уряд України встановив спеціальну знижену ціну на природний газ — 19 000 грн за 1 000 м³ з ПДВ — для виробників електроенергії в прифронтових громадах. Це рішення спрямоване на забезпечення стабільності енергосистеми та безаварійного проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

Знижка не стосується побутових споживачів чи загального бізнесу. Вона діє виключно для підприємств, що генерують електроенергію на таких об’єктах у прифронтових районах: теплових електростанціях (ТЕС), теплоелектроцентралях (ТЕЦ), газотурбінних установках та газопоршневих електростанціях. Ці установки часто слугують резервними чи локальними джерелами енергії в зонах, де через війну виникають постійні ризики перебоїв. Про це повідомляє Міненергетики.

Мета — заохотити роботу місцевої генерації в небезпечних регіонах, де мережі вразливі до пошкоджень. Державна підтримка знижує витрати на паливо, дозволяючи таким станціям стабільно виробляти електрику, підтримувати теплопостачання та уникати простоїв через коливання цін на газ.

Умови для отримання пільги

Щоб скористатися зниженою ціною, виробник повинен відповідати трьом критеріям: бути учасником ринку електроенергії України, вперше укладати договір постачання газу з "Нафтогаз Трейдинг" у рамках програми та бути включеним до переліку, який формує Міненергетики за поданням НЕК "Укренерго".

Термін дії

Пільгова ціна застосовується з моменту підписання договору та діє до 1 грудня 2026 року.

Що це означає для споживачів

Знижка не впливає на тарифи для населення чи малого бізнесу — вона не поширюється на домогосподарства. Рішення фокусується на стратегічній підтримці енергогенерації в прифронтових зонах, щоб взимку громади мали стабільне постачання світла й тепла навіть за умов воєнних ризиків.

Це точковий інструмент для посилення місцевої інфраструктури, який допоможе уникнути криз в енергетиці найуразливіших регіонів.

