Уряд запровадив нові правила бронювання в Україні: що треба зробити до 1 вересня

Навіть за наявності оформленого бронювання працівники критично важливих підприємств іноді стикаються з питаннями щодо актуальності свого статусу. У фахівців пояснили, що саме має робити сам співробітник, а що повністю входить до обов’язків роботодавця.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Працівникам підприємств, які мають статус критично важливих і на яких оформлено бронювання від мобілізації, не потрібно самостійно звертатися до державних органів або підтверджувати цей статус роботодавця.

Усі процедури щодо збереження критичного статусу компанії та бронювання персоналу здійснює підприємство в установленому порядку.

Яку інформацію все ж варто контролювати

Попри це, працівникам рекомендують періодично уточнювати свій статус у роботодавця або відповідальних осіб, які ведуть кадровий та військовий облік.

Зокрема, важливо переконатися, що вже оформлене бронювання залишається чинним, а дані у військовому обліку є актуальними. У разі змін особистої інформації їх необхідно своєчасно оновлювати відповідно до вимог законодавства.

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Обов’язки роботодавця

Відповідальність за підтвердження критичності підприємства, оформлення та супровід бронювання повністю покладається на роботодавця. Саме компанія взаємодіє з державними органами та проходить необхідні процедури.

Працівникам же радять підтримувати контакт із відповідальними підрозділами підприємства, щоб уникати непорозумінь і своєчасно отримувати інформацію про свій статус.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити заброньованому у разі мобілізації.

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