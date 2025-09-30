Перевершують усіх конкурентів: топ-10 найкращих електромобілів 2025 року
Зараз майже всі відомі автокомпанії випускають електричні автомобілі, що ускладнює вибір серед широкого асортименту для потенційних покупців.
Тому сайт Autocar оприлюднив список з 10 найкращих електрокарів 2025 року. Фахівці стверджують, що ці моделі значно перевершують всіх своїх суперників.
ТОП-10 найкращих електрокарів року:
- Kia EV3
- Hyundai Ioniq 5 N
- Cupra Born
- Renault 5 EV
- Volkswagen ID.7
- Porsche Taycan
- Rolls-Royce Spectre
- Tesla Model 3
- BMW i7
- Skoda Elroq
Kia EV3 отримав звання найкращого електричного автомобіля 2025 року. Це компактний кросовер, який почали випускати з 2024 року.
Фахівці зазначили, що Kia EV3 відзначається вражаючим запасом ходу для свого класу, а також високим рівнем комфорту завдяки зручній мультимедійній системі. Ще однією перевагою є просторий салон і великий багажник.
"Хоча EV3 і не є гейм-чейнджером, як може здатися на перший погляд, він все ж є значним досягненням і робить цей клас автомобілів трохи більш конкурентоспроможним", – зазначив дорожній тестувальник Autocar Ілля Верпрает.