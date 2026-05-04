Продовження субсидії на літо: яку довідку потрібно мати

У травні 2026 року Пенсійний фонд України не всім громадянам автоматично продовжить житлові субсидії на неопалювальний період. Частині отримувачів доведеться повторно подавати заяву, щоб не втратити право на виплати.

Також окремим категоріям пенсіонерів може знадобитися додаткова довідка, яку можна отримати як у сервісних центрах, так і онлайн. Про це повідомляється на порталі державних послуг Дія.

Кому потрібно подавати заяву повторно

У більшості випадків субсидії буде перепризначено автоматично. Водночас є ситуації, коли необхідно особисто подати нову заяву до кінця червня. Це стосується громадян, які:

орендують житло та самостійно сплачують комунальні послуги;

проживають у помешканні меншою кількістю осіб, ніж зареєстровано;

є внутрішньо переміщеними особами та отримують субсидію не за місцем реєстрації;

отримували "нульову" субсидію в опалювальний сезон.

Окрім заяви, деяким пенсіонерам під час оформлення субсидії на неопалювальний сезон потрібно надати довідку про доходи.

Як отримати довідку про доходи у 2026 році

За даними Дія, існує кілька способів отримання довідки:

через вебпортал електронних послуг Пенсійний фонд України;

у мобільному застосунку Пенсійного фонду;

особисто в сервісному центрі ПФУ.

Для онлайн-оформлення потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), після чого:

Обрати розділ "Комунікації з ПФУ" та перейти до "Запит на отримання е-документів"; Вказати тип необхідної довідки та заповнити обов’язкові поля; Визначити період, за який потрібна інформація; Погодитися на обробку персональних даних; Надіслати запит до ПФУ.

Статус розгляду заявки можна перевірити у розділі "Мої звернення" на порталі.

