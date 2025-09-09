Прогноз погоди в Україні: коли очікувати перші мінуси та чи варто готуватися до заморозків

На другому тижні вересня українців чекають приємно теплі дні. Хоча вечори та ночі відчутно прохолодніші.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича для ресурсу Meteoprog. Фахівець зазначає, що загальний температурний режим наступного тижня перевищуватиме середні кліматичні показники на 3 – 5 градусів. Водночас на північному сході Лівобережжя та в Карпатах очікується прохолодніша погода, особливо в нічні години.

Прогноз погоди на тиждень

Українцям поки не варто хвилюватися через заморозки, хоча місцями нічна температура опускатиметься до +7 градусів.

Нічні температури виглядатимуть так:

понеділок, 8 вересня – +12…+18, на півдні +16…+21;

вівторок, 9 вересня – +12…+18;

середа, 10 вересня – +12…+19;

четвер, 11 вересня – +10…+17;

п’ятниця, 12 вересня – +10…+16, місцями на північному сході +7…+9;

субота, 13 вересня – +10…+16;

неділя, 14 вересня – +10…+16.

Читайте також: Тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 9 вересня

Денні показники залишатимуться комфортними, а подекуди навіть літніми:

понеділок, 8 вересня – +24…+29, у південних регіонах +27…+32;

вівторок, 9 вересня – +24…+29, на Одещині до +31;

середа, 10 вересня – +23…+28, у Закарпатті до +31;

четвер, 11 вересня – +24…+29;

п’ятниця, 12 вересня – +22…+27;

субота, 13 вересня – +22…+27;

неділя, 14 вересня – +22…+28.

Коли чекати перших заморозків?

Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, тепла погода втримається до останньої декади вересня. Далі в Україну почне надходити арктичне холодне повітря.

Перші заморозки на ґрунті можливі вже після 20 вересня, передусім у північних, східних та західних областях.

Подібний прогноз дає й синоптик Іван Семиліта: за його словами, суха й сонячна погода під впливом антициклону протримається до 12–13 вересня, після чого очікується поступове зниження температури.

Раніше ми розповідали, що грози та дощі йдуть в Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!