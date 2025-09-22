Тепло та сухо: прогноз погоди в Україні на 23 вересня

В Україні завтра, 23 вересня, збережеться тепла та сонячна погода. Стовпчики термометрів у більшості регіонів піднімуться до +24…+29 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Водночас на Волині та Рівненщині вже відчуватиметься перший подих осені — там температура знизиться до +19…+22 градусів і можливий дощ. У Києві неділя буде по-літньому приємною: сухо, сонячно та до +25 градусів.

Однак синоптикиня попереджає, що вже з середи в Україну прийде різке похолодання, яке поступово охопить усі області. При цьому найближчим часом істотних опадів не прогнозується, а ймовірність мокрого снігу в Карпатах мінімальна.

