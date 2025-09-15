Прощавайте, старі ціни: скільки тепер коштуватимуть яблука в Україні

Яблука в Україні більше ніколи не повернуться до ціни 5 грн за кілограм. Причина цього – не тільки інфляція, а й суттєве зростання експорту цього фрукта. У найкращі сезони ціни на внутрішньому ринку стабільно коливатимуться в межах 30-40 грн за кілограм. Великі торговельні мережі вже фіксують ціни на рівні близько 38 грн/кг, і цей тренд навряд чи зміниться найближчим часом.

Цінову ситуацію прокоментував Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації, в інтерв'ю для Seeds. Він підкреслив, що загальний тренд сприяє зростанню українського виробництва яблук.

"Цього року, я думаю, яблука будуть по гривень 30-35, 40 – це остаточна ціна. Тобто не 70, і не 100 гривень за кілограм, як було не так давно. Але і по 5 грн яблука вже ніколи не будуть. І для українських виробників це дуже чудово", – зазначив Баштанник.

Причиною таких цін є активний експорт, який дозволяє українському ринку зберігати стабільність і не допускати падіння цін через надлишок пропозиції. Завдяки цьому внутрішній ринок залишається збалансованим, а ціни – на прийнятному рівні.

Крім того, експорт обмежує участь ситуативних гравців, в результаті чого на ринку залишаються тільки стабільні і системні бізнеси. Професійні садівники все частіше орієнтуються на зовнішні ринки, зменшуючи обсяги продажу яблук всередині країни. Це також дозволяє підвищити ціни, оскільки експорт не лише знижує пропозицію на внутрішньому ринку, але й стимулює покращення якості продукції.

"Якщо експортна ціна, умовно, 40 грн за кілограм, то ціни на внутрішньому ринку не можуть бути 20. В іншому випадку, що означає такий бізнес?" – пояснює фахівець.

Вартість яблук в українських супермаркетах

За даними моніторингу OBOZ.UA, станом на 12 вересня основні мережі супермаркетів реалізують українські яблука за середньою ціною 38,33 грн/кг, що відповідає прогнозам Баштанника. У деяких мережах ціни варіюються від 33,9 до 49,9 грн/кг:

"Сільпо" – 40 грн/кг;

"АТБ" – 34,95 грн/кг;

"Фора" – 33,9 грн/кг (знижка);

"Метро" – 34,22 грн/кг;

"Новус" – 36,99 грн/кг;

"Варус" – 49,9 грн/кг.

