Путін осоромився під час публічного виступу: заявив про 'захоплення' російського міста

Президент рф володимир путін під час публічного виступу помилково заявив про нібито майже завершене оточення українських військ біля Старого Оскола. Під час коментаря щодо бойових дій глава кремля сказав, що російським силам залишилося приблизно два кілометри до повного оточення українських підрозділів "біля Старого Оскола".

Втім, Старий Оскол — це місто в Бєлгородській області росії, яке розташоване далеко від району активних бойових дій. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Ймовірно, Путін мав на увазі річку Оскіл у Харківській області, поблизу Куп'янська. Саме в цьому районі останнім часом тривають активні бої, а російські війська намагаються просунутися вперед. Попри очевидну географічну неточність, російські провоєнні Telegram-канали та низка пропагандистських блогерів поширили заяву без уточнень чи виправлень.

Під час того ж виступу Путін також стверджував, що російські війська нібито перебувають за 10,5 кілометра від Сум, а до Слов'янська, за його словами, їм залишилося близько 8–9 кілометрів.

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