Розкіш не дорівнює надійність: названо топ преміальних автомобілів, які розчарують

Преміальні автомобілі обіцяють власникам розкіш, комфорт і статус, але не всі моделі виправдовують свою високу ціну. Деякі з них регулярно створюють серйозні проблеми, вимагають дорогого ремонту та витрачають час і нерви господарів.

Досвідчений механік Алан Гельфанд із сервісу German Car Depot у розмові з GoBankingRates назвав п’ять преміальних автомобілів, які він категорично не радить купувати. За його словами, ці моделі мають набагато більше хронічних проблем, ніж їхні конкуренти в тому ж класі.

Jaguar XJ виглядає елегантно й дорого, але за словами Гельфанда, це один із найпроблемніших автомобілів у преміум-сегменті. Електрика часто виходить з ладу, підвіска зношується швидше, ніж у конкурентів, система охолодження та гальма вимагають уваги набагато раніше, ніж очікується. Запчастини важко знайти, а ремонт коштує надзвичайно дорого.

Maserati Quattroporte повторює долю багатьох італійських люксових моделей: красива, швидка, але ненадійна. Механік зазначає часті проблеми з двигуном, трансмісією та електронікою. Ремонт обходиться в астрономічні суми, а сертифікованих спеціалістів для Maserati значно менше, ніж для німецьких чи японських брендів.

Audi Q7 — стильний і комфортний великий кросовер, але після 160 000 км пробігу починаються серйозні неприємності. Електрика, трансмісія та складна система повного привода стають джерелом непередбачуваних і дуже дорогих поломок. Гельфанд радить обирати цю модель лише за умови, що ви готові витрачати великі гроші на обслуговування.

BMW X1 у компактному класі виглядає привабливо, але на практиці розчаровує. Коли машина нова і на гарантії — все ідеально. Але після кількох років підвіска, система охолодження та електронні модулі починають вимагати дорогого ремонту. Дрібні проблеми накопичуються і в підсумку перетворюються на серйозні витрати.

Land Rover Range Rover — символ розкоші та статусу, але за словами механіка, це один із найкапризніших автомобілів у світі. Три найпоширеніші проблеми: пневматична підвіска, електричні несправності та система охолодження. Запчастини коштують дорого, ремонт потребує спеціалізованої майстерні, а поломки часто виникають "пакетами", а не поодинці.

Раніше експерти Consumer Reports також склали антирейтинг кросоверів і позашляховиків, які не рекомендують купувати в 2026 році. До списку потрапили Jeep Grand Cherokee (через високу витрату палива та проблеми з надійністю), Jeep Compass, Alfa Romeo Tonale, Mazda CX-90, GMC Terrain і Land Rover Defender.

