Російська армія атакувала Київщину: поранено водія бензовоза, зайнялась пожежа на підприємстві (фото)

У ніч проти 3 червня на Київщині внаслідок ворожої атаки постраждав водій бензовоза. Чоловіка госпіталізували з закритим переломом гомілковостопного суглоба.

Про це повідомили керівник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС в Telegram. За словами Калашника, у Бориспільському районі зафіксовано травмування цивільного чоловіка. "На жаль, маємо постраждалого внаслідок чергової ворожої атаки на Київщину", — зазначив він. Як уточнили в ДСНС, травм зазнав водій бензовоза.

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З вечора середи в районі тривала повітряна тривога, яку було скасовано приблизно о першій годині ночі. У ДСНС також повідомили, що вранці у Бориспільському районі продовжують ліквідовувати пожежу на одному з об’єктів інфраструктури, яка виникла внаслідок атаки російських безпілотників.

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину.

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