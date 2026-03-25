Російська армія атакувала Одеську область: є загиблий та поранений (фото)

В Одеській області внаслідок російського обстрілу загинула літня жінка, ще одна людина отримала поранення. За даними рятувальників і правоохоронців, увечері ворог завдав удару по житловій забудові в Ізмаїльському районі. Внаслідок атаки було повністю зруйновано приватний будинок, після чого виникла пожежа.

У ДСНС України повідомили, що також зазнали пошкоджень ще шість сусідніх житлових будинків. Вогонь оперативно ліквідували. Спочатку надходила інформація про одного загиблого та одного постраждалого. Згодом Одеська обласна прокуратура уточнила, що жертвою атаки стала 87-річна жінка. Ще одна постраждала — 58-річна місцева жителька — перебуває в лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, що призвели до загибелі людини. На місці події працювали прокурори та слідчі.

Раніше очільник області Олег Кіпер повідомляв, що російський безпілотник влучив у житловий будинок. На той момент було відомо про одного пораненого, а ще одна людина могла перебувати під завалами.

