Российская армия атаковала Одесскую область: есть погибший и раненый (фото)

В Одесской области в результате российских обстрелов погибла пожилая женщина, еще один человек получил ранения. По данным спасателей и правоохранителей, вечером враг нанес удар по жилой застройке в Измаильском районе. В результате атаки был полностью разрушен частный дом, после чего возник пожар.

В ГСЧС Украины сообщили, что также получили повреждения еще шесть соседних жилых домов. Огонь оперативно ликвидировали. Сначала поступала информация об одном погибшем и одном пострадавшем. Позже Одесская областная прокуратура уточнила, что жертвой атаки стала 87-летняя женщина. Еще одна пострадавшая — 58-летняя местная жительница находится в больнице, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Читайте также: Армия РФ атаковала КАБами Глухов на Сумщине: есть погибшие (фото)

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по статье о военных преступлениях, повлекших гибель человека. На месте происшествия работали прокуроры и следователи.

Ранее глава области Олег Кипер сообщал, что российский беспилотник попал в жилой дом. На тот момент было известно об одном раненом, а еще один человек мог находиться под завалами.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

