Російська армія атакувала Одесу: пошкоджено 14 будинків та гуртожиток (фото)

У ніч на 19 березня Одеса зазнала російської атаки, внаслідок якої постраждали троє людей, а також пошкоджено житлову інфраструктуру. Двох постраждалих госпіталізували, а комунальні служби одразу розпочали ліквідацію наслідків: прибирають території та закривають вибиті вікна.

За інформацією міської влади, найбільше руйнувань зафіксовано в Приморському районі — там ушкоджено 12 багатоквартирних будинків. У Київському районі пошкоджень зазнали 22-поверховий житловий будинок і студентський гуртожиток. У будівлях вибито близько 180 вікон. Ще одній людині надали медичну допомогу на місці. Наразі тривають роботи з тимчасового закриття вікон плівкою та плитами.

У Хаджибейському районі частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Там також уже виконано першочергові відновлювальні роботи.

Паралельно фахівці проводять обстеження пошкодженого майна за зверненнями мешканців. На всіх локаціях працюють спеціальні штаби, представники районних адміністрацій і комунальні служби, які координують допомогу та ліквідацію наслідків удару.

