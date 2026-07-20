Російська армія атакувала Запоріжжя: є влучання у житловий будинок, загинуло троє людей, серед них 11-річна дівчинка (фото, відео)

Увечері в неділю російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 42 отримали поранення, серед постраждалих — восьмеро дітей.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій. За інформацією обласної влади, ворожий обстріл спричинив масштабні руйнування. Найбільше постраждав приватний сектор, також серйозних пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок, у якому були зруйновані два поверхи. Влучання зафіксували й поблизу дев’ятиповерхівки, де вибуховою хвилею пошкодило вікна та балкони.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та кількох поранених. Згодом стало відомо, що під завалами багатоповерхівки опинилися жінка та дитина.

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Пізніше рятувальники деблокували жінку без ознак життя, а кількість жертв зросла до двох. Одночасно збільшувалася й кількість постраждалих — спочатку до 33 осіб, серед яких п’ятеро дітей, а станом на вечір, за даними Івана Федорова, поранення отримала вже 41 людина.

За оновленою інформацією ДСНС, остаточна кількість постраждалих зросла до 42 осіб, серед них восьмеро дітей. Троє людей загинули, серед них 11-річна дівчинка.

Крім житлових будинків, внаслідок авіаударів пошкоджено приватні домоволодіння, а також виникла пожежа на території термінала логістичного оператора. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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