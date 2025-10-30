Російська армія масовано атакувала Україну дронами та ракетами: під прицілом була енергетика, є влучання в цивільні обʼєкти, серед поранених - діти (фото, відео)

Увечері середи, 29 жовтня, російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками, а вже після півночі стало відомо й про запуск ракет. Було атаковано захід України, Запоріжжя, Київщину та інші області.

Київська область

Близько третьої ночі голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що регіон зазнав ударів дронами. У Борисполі постраждала 36-річна жінка — її госпіталізували з опіками та різаними ранами. Також загорівся приватний будинок, пошкоджені вікна у кількох житлових будинках, знищено два автомобілі та ще чотири — пошкоджено.

Запоріжжя

Масована атака розпочалася після четвертої ранку. Спершу стало відомо про влучання по інфраструктурному об’єкту, а згодом — про руйнування кількох поверхів гуртожитку та пожежі в житловій забудові. До шостої ранку повідомлялося про чотирьох поранених, згодом їхня кількість зросла до 11, серед них — шестеро дітей віком від 3 до 6 років. На восьму ранку цифра збільшилася до 13. За інформацією голови ОВА Федорова, місто атакували щонайменше 20 дронами і вісьмома ракетами. Під завалами гуртожитку може перебувати людина.

Львівщина

Удар завдано по Добротворській ТЕС. Зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури та пожежу.

Дніпропетровська область

Українські сили ППО збили 22 ворожі дрони. Також ворог завдав ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі — обійшлося без постраждалих. У Синельниківському районі внаслідок атаки БПЛА виникли пожежі та пошкодження будинків, але люди не постраждали.

Івано-Франківськ

Мер Руслан Марцінків повідомив про роботу протиповітряної оборони та попередив про можливі перебої зі світлом через удари по енергетичній інфраструктурі України.

Чернігівщина

Увечері стало відомо про пошкодження об’єкта критичної інфраструктури внаслідок ворожого удару.

Україна продовжує відбивати масштабні комбіновані атаки, а рятувальні служби та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

