Російські дрони атакували Київ: уламки пошкодили тролейбусну мережу (фото)

У Солом’янському районі столиці зафіксували вибух і падіння російського безпілотника. На місці події працюють екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що уламки збитого дрона впали одразу на кількох ділянках міста.

Зокрема, в Шевченківському районі вони пошкодили тролейбусну мережу на проїжджій частині.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

