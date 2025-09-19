Российские дроны атаковали Киев: обломки повредили троллейбусную сеть (фото)

В Соломенском районе столицы зафиксировали взрыв и падение российского беспилотника. На месте происшествия работают экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Затем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что обломки сбитого дрона упали сразу на нескольких участках города.

Читайте также: Российская армия атаковала Одессу дронами: загорелся пожар в складских помещениях (фото)

В частности, в Шевченковском районе они повредили троллейбусную сеть на проезжей части.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!