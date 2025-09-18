Російські дрони атакували Київщину: є влучання, палали склади (фото)

В ніч на 18 вересня російські безпілотники атакували Київщину, внаслідок чого у Бориспільському районі зайнялися складські приміщення. На місці працюють оперативні служби та вживаються всі необхідні заходи.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. У Бучанському районі через атаку виникла пожежа в приватному будинку. Вогонь вдалося локалізувати силами ДСНС.

За попередніми даними, постраждалих немає. Повітряну тривогу, оголошену через ворожі дрони на Київщині та в низці інших областей, станом на ранок уже скасовано.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

