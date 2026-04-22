Росія атакувала транспортну інфраструктуру Запоріжжя: є загиблий (фото)

Уранці 22 квітня стало відомо про жертви ворожого удару по транспортній інфраструктурі Запорізької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, жертвою удару став чоловік. Також одна особа отримала травми.

Раніше в регіоні оголошували небезпеку через загрозу застосування безпілотників і керованих авіабомб.

