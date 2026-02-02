'Російські вбивці мають постати перед правосуддям' - Сибіга про удар рф по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську атаку по автобусу з шахтарями на території Дніпропетровської області, яка призвела до загибелі людей. Удар був спрямований по цивільних, які не мали жодного стосунку до військових об’єктів

Про це він написав у своєму дописі в соціальній мережі Х. За словами глави МЗС, в автобусі перебували звичайні працівники, які після важкої зміни прямували додому до своїх родин. Сибіга назвав те, що сталося, жахливим злочином і наголосив, що такими діями Росія знову підтверджує свою терористичну сутність.

Також міністр акцентував увагу на необхідності притягнення винних до відповідальності. За його словами, всі причетні до цього та інших злочинів мають понести покарання, адже без справедливості неможливий справжній і стійкий мир.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

