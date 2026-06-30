З Бандерою Україна не вступить до ЄС - міністр оборони Польщі Косиняк

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що підтримка вступу України до Європейського Союзу з боку Варшави може бути поставлена під сумнів, якщо Київ не перегляне підхід до вшанування діячів ОУН і УПА. "З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не буде вказувати Польщі, як голосувати щодо прийняття будь-якої країни до ЄС", — заявив Косиняк-Камиш в інтерв’ю телеканалу.

Про це повідомляє Polsat News. Він наголосив, що країни-кандидати мають відповідати всім вимогам членства, включно з питаннями історичної політики та пам’яті.

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На його думку, європейська інтеграція неможлива без узгодження підходів до постатей і подій, які в Польщі залишаються чутливими та сприймаються негативно. Також польський міністр припустив, що всередині України можуть існувати політичні сили, які не зацікавлені у пришвидшенні процесу вступу країни до ЄС.

Нагадаємо, Мадяр похизувався тим, що прибрав із підсумкового документа саміту ЄС пункт про прискорений вступ України.

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