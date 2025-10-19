З ними можна заощадити: які автомобілі гарантують економну експлуатацію

Покупці завжди шукають вживані автомобілі, на яких можна зекономити — як при купівлі, так і при подальшому продажу. Експерти склали топ-5 моделей, які зберігають свою вартість найкраще та забезпечують економну експлуатацію.

Ці авто дійсно вигідні: вони краще за інших утримують ціну та дозволяють економити на пальному, адже мова йде про гібридні моделі з пробігом. Про це повідомляє iSeeCars, при цьому рейтинг очолила Toyota RAV4 Hybrid.

Фактично, це одні з найкращих варіантів для купівлі: такі моделі втрачають найменший відсоток вартості за 5 років (вказано у дужках):

Toyota RAV4 Hybrid — 31,2%

— 31,2% Toyota Prius — 34,9%

— 34,9% Toyota Corolla Hybrid — 35,6%

— 35,6% Toyota Prius Prime — 36,0%

— 36,0% Toyota Highlander Hybrid — 39,8%

Це великий плюс для першого власника, адже він майже не втрачає гроші при перепродажі. Цікаво, що всі моделі в списку — виключно Toyota.

