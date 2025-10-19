С ними можно сэкономить: какие автомобили гарантируют экономную эксплуатацию

Покупатели всегда ищут подержанные автомобили, на которых можно сэкономить как при покупке, так и при дальнейшей продаже. Эксперты составили топ-5 моделей, которые лучше всего сохраняют свою стоимость и обеспечивают экономную эксплуатацию.

Эти авто действительно выгодны: они лучше других удерживают цену и позволяют экономить на горючем, ведь речь идет о гибридных моделях с пробегом. Об этом сообщает iSeeCars, при этом рейтинг возглавила Toyota RAV4 Hybrid.

Фактически это одни из лучших вариантов для покупки: такие модели теряют наименьший процент стоимости за 5 лет (указано в скобках):

Toyota RAV4 Hybrid - 31,2%

- 31,2% Toyota Prius - 34,9%

- 34,9% Toyota Corolla Hybrid - 35,6%

- 35,6% Toyota Prius Prime - 36,0%

- 36,0% Toyota Highlander Hybrid - 39,8%

Это большой плюс для первого владельца, он ведь почти не теряет деньги при перепродаже. Интересно, что все модели в списке – исключительно Toyota.

