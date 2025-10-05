Найнадійніші вживані авто 2025 року – список від британських експертів

Експерти британського видання What Car? оприлюднили рейтинг надійності вживаних автомобілів за результатами дослідження Reliability Survey 2025. У ньому взяли участь 32 493 власники авто віком до п’яти років.

У межах дослідження було проаналізовано 227 моделей, представлених 30 автомобільними брендами. Лідером серед виробників стала Hyundai, яка отримала 97,2%, тоді як Toyota зайняла третю позицію з результатом 96,1%.

1. Hyundai i10 (2020–2025)

Hyundai i10 здобув перше місце серед міських хетчбеків. Модель вирізняється компактними габаритами та оснащена бензиновим двигуном об'ємом 1,0 літра, потужністю 67 кінських сил. Середня витрата пального становить 5,2 л на 100 км, а маса автомобіля — 920 кг. Власники відзначають високу надійність, доступне технічне обслуговування та місткий салон, як для цього класу, з багажним відділенням об'ємом 252 літри.

2. Hyundai Santa Fe (2018–2024)

Hyundai Santa Fe підтвердив свою надійність у сегменті кросоверів. Версія з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра потужністю 197 к.с. демонструє витрату пального на рівні 6,4 л/100 км при масі 1780 кг. Згідно з результатами опитування, несправності двигуна, трансмісії та електроніки не зафіксовано, а 82% ремонтів були виконані в межах гарантійного обслуговування Hyundai.

3. Kia EV3 (2024–2025)

Kia EV3 – це новий електричний кросовер, який стартував із максимальним рейтингом у 100%. Він оснащений акумулятором ємністю 81,4 кВт-год, який забезпечує до 560 км пробігу на одному заряді. Електродвигун потужністю 201 к.с. при масі авто 1790 кг гарантує динамічну їзду. За даними користувачів, проблем із батареєю чи зарядкою не зафіксовано, що дозволяє моделі утримувати лідерські позиції серед електрокарів.

4. Toyota GR Yaris (2016–2025)

Toyota GR Yaris демонструє, що спортивний автомобіль може поєднувати динаміку з високою надійністю. Оснащений 1,6-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 268 к.с., він споживає лише 7,5 л/100 км при масі 1280 кг. За результатами опитування, 100% власників не зафіксували жодних технічних проблем – навіть за умов інтенсивної експлуатації в ралійному режимі.

5. Toyota Aygo X (2021–2025)

Toyota Aygo X посідає п’яте місце у рейтингу. Автомобіль оснащено 1,0-літровим двигуном потужністю 72 к.с., споживання пального становить 5,0 л/100 км, а маса – 939 кг. Об’єм багажного відділення – 231 літр, що є оптимальним для міських умов. Власники відзначають економічність моделі та повну відсутність технічних несправностей протягом двох років експлуатації.

