Скільки яєць фарбувати на Великдень та у які кольори: традиції та вірування

Підготовка до Великодня наповнена глибоким символізмом, і кожен елемент святкового кошика має особливе значення. Центральне місце традиційно займають паска та розфарбовані яйця — писанки й крашанки. Хоча багато обрядів ми відтворюємо за звичкою, розуміння їхнього змісту допомагає краще відчути духовну суть свята.

Здавна яйце символізує життя, відродження і гармонію світу. У християнській традиції воно уособлює Гроб Господній і чудо Воскресіння. Знання значення кольорів і традицій фарбування дозволяє глибше зануритися в українські звичаї та зберегти їхню автентичність. Про це пише OBOZ.UA.

Скільки яєць фарбують на Великдень

Традиційно готують 13 яєць — як символ Ісуса Христа та дванадцяти апостолів. Особливе місце займають червоні крашанки, які асоціюються з жертовністю та кров’ю Христа. Водночас популярні й інші кольори: жовтий, зелений і синій, що символізують весну, оновлення та життя.

Писанки вважаються не просто прикрасою, а оберегами. У давнину вірили, що розписування яєць захищає від зла. Їх зберігали вдома, клали під ікони, використовували в обрядах для добробуту та навіть для краси — вмивалися водою, в якій лежали освячені яйця.

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Коли фарбувати яйця

Найкращим часом для цього вважається Велика субота — тоді яйця довше залишаються свіжими. Для середньої родини зазвичай готують від 12 до 24 штук, щоб вистачило і для святкового столу, і для частування рідних.

До кошика зазвичай кладуть 1–2 яйця на кожного члена сім’ї, одне — поминальне, а також кілька додаткових для гостей чи хрещеників. Водночас суворих церковних правил щодо кількості немає — головне значення має щира віра.

Чому фарбують яйця

Яйце як символ життя відоме ще з давніх часів — його шанували різні цивілізації, вбачаючи в ньому початок усього сущого. Згодом у християнстві воно набуло нового змісту — стало знаком перемоги життя над смертю.

Тріщина шкаралупи під час освячення символізує відкриття гробу і Воскресіння Христа. У народній традиції збереглося багато легенд про походження писанок — зокрема, що вони виникли як знак любові, віри та надії, які поширилися по світу.

Раніше ми вже писали, який овоч допоможе пофарбувати крашанки на Великдень.

