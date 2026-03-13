Сварка між Лаченом та Філатовим: що сталось і в чому звинувачують один одного

У соціальних мережах розгорівся гучний конфлікт між мером Дніпра Борисом Філатовим та популярним блогером Ігорем Лаченковим (автором телеграм-каналу "Лачен пише"). Суперечка швидко перейшла з публічних образ у взаємні звинувачення та пропозиції провести особисту зустріч.

Конфлікт спалахнув після інтерв’ю Бориса Філатова виданню "Українська правда". У розмові мер висловив здивування сучасним "постдрукарським суспільством", де люди беззастережно довіряють популярним блогерам і діячам соцмереж. Як приклад він навів Ігоря Лаченкова та блогера Тимофія Кучера, підкресливши, що репутацію в публічному просторі можна втратити миттєво.

Після публікації інтерв’ю Лаченков у своєму Telegram-каналі жорстко відреагував на слова мера. Він назвав Філатова та бізнесмена Геннадія Корбана "жалюгідними мародерами", звинуватив їх у рейдерстві та заявив, що міф про "Дніпровську мафію" давно розвінчано: насправді це "звичайні смішні мародери, які грабують рідне місто та пишуть пафосні пости у Facebook".

Філатов відповів ще жорсткіше. У своєму дописі в соцмережах він назвав блогера "вагітним тарганом призовного віку" та "малолітнім членососом", а також звинуватив матір Лаченкова в колабораціонізмі. "Дивись, Лачен, мій "хряк" тобі в рот не влізе. Ти вирішив повоювати, малолітній членосос? Ти коли ще на кінці висів, сперматозоїд мами-колаборантки, я вже в модних піджаках ходив. З сьогоднішнього дня ти, вагітний тарган призовного віку, щодня підстрибуватимеш", — написав мер.

При цьому Філатов іронічно додав, що пост створено за допомогою штучного інтелекту.

Лаченков заявив, що звинувачення на адресу його матері — частина спланованої інформаційної кампанії проти нього. Він пояснив, що йдеться про рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 2016 року щодо боргу підприємства "Південмаш" перед російською компанією "Ілюшин Фінанс Ко". За словами блогера, український суд лише визнав рішення іноземного арбітражу, не оцінюючи його по суті, а інформація про нібито потрапляння коштів до корпорації "Ростех" не відповідає дійсності.

Після обміну образами Філатов запропонував перейти від онлайн-суперечки до особистої зустрічі. Він запросив блогера 16 березня о 13:00 до свого кабінету в Дніпрі на "інтелектуальну дуель" у прямому ефірі.

Лаченков відповів, що мер "ще ніколи не призначав йому стрілку", і назвав Філатова "психічно хворим" керівником міста. У відповідь блогер запропонував провести зустріч у центрі Києва — 13 березня о 14:00 на вулиці Рейтарській.

