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Світ

Стало відомо, яку зброю країни НАТО передадуть Україні після зустрічі "Рамштайн-8": список

Ігор Романько

Яку зброю Україна отримає після Рамштайну-8

У мережі з'явився орієнтовний список військового спорядження, озброєння та техніки, яке Україна може отримати за підсумками наради антипутінської коаліції у Рамштайн.

Інформацію зібрали з заяв представників країн-партнерів України. 20 січня, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбудеться восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України, після чого може список озброєння може змінитись.

9 країн партнерів України напередодні наради у Рамштайн підписали так звану "Талліннську декларацію". Згідно з декларацією, Британія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина будуть підтримувати Україну, поки путін не зазнає поразки.

Уряд Німеччини вкотре провалив голосування за надання Україні танків Leopard 2, в Нідерланди запропонували за свій кошт оплатити ці танки для ЗСУ.

Усього військову допомогу планують відправити 12 країн:

  1. США – новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів:
    1. 90 бронетранспортерів Stryker;
    2. 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисяч боєприпасів калібру 25мм;
    3. 53 бронемашин типу MRAP, скоріш мова про MaxxPro;
    4. 350 бронемашин HMMWV;
    5. 8 систем протиповітряної оборони Avenger;
    6. високошвидкісні антирадіолокаційні ракети HARM.
    7. 95 тисяч 105мм артилерійських снарядів;
    8. 20 тисяч 155мм артилерійських снарядів;
    9. 600 високоточних 155мм артилерійських снарядів;
    10. 11 800 120мм мінометних мін;
    11. боєприпаси для HIMARS;
    12. боєприпаси для NASAMS;
    13. 12 автомобілів підтримки та 6 командно-штабних автомобілів;
    14. 22 тактичні машини для буксирування озброєння;
    15. 2 тисячі протитанкових ракет;
    16. 3 мільйони набоїв для стрілецької зброї;
    17. підривне обладнання, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення;
    18. запасні частини та інше польове спорядження.
  2. Канада:
    1. 200 бронеавтомобілів Senator;
    2. 1 батарея ППО NASAMS;
  3. Франція:
    1. 40 колісних танків AMX-10RC;
    2. бронеавтомобілі Bastion;
  4. Велика Британія:
    1. 14 танків Challenger 2;
    2. 600 ракет Brimstone;
    3. 30 155-мм САУ AS90;
    4. 200 БМП/БТР;
  5. Польща:
    1. зенітні установки С-60 та 70 тисяч одиниць боєприпасів до них;
    2. 14 танків Leopard 2;
  6. Нідерланди:
    1. 120 танків T-72М;
  7. Німеччина:
    1. 40 Marder БМП;
    2. 1 батарея ППО/ПРО Patriot;
    3. 3 батареї ППО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;
    4. 2 РЛС TRML-4D;
  8. Швеція:
    1. 50 CV-90 БМП;
    2. 12 Archer САУ;
  9. Естонія:
    1. понад 10 гаубиць 155mm FH70;
    2. понад 10 гаубиць 122mm Д30;
  10. Латвія:
    1. ЗРК Stinger;
    2. 2 вертольоти Мi-17;
    3. кулемети;
    4. БПЛА;
  11. Литва:
    1. десятки зенітних гармат L-70;
    2. боєприпаси;
    3. 2 гелікоптери Мі-8;
  12. Данія:
    1. 19 САУ Caesar.

Також протягом року від Німеччини Україна отримає 16 нових САУ Zuzana-2, від Італії 1 батарею ППО SAMP/T, а також будуть 90 танків T-72.

 

Раніше у мережі показали на що здатні БМП CV90, які Швеція передасть Україні у кількості до 50 одиниць.

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