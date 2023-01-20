Стало відомо, яку зброю країни НАТО передадуть Україні після зустрічі "Рамштайн-8": список
У мережі з'явився орієнтовний список військового спорядження, озброєння та техніки, яке Україна може отримати за підсумками наради антипутінської коаліції у Рамштайн.
Інформацію зібрали з заяв представників країн-партнерів України. 20 січня, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбудеться восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України, після чого може список озброєння може змінитись.
9 країн партнерів України напередодні наради у Рамштайн підписали так звану "Талліннську декларацію". Згідно з декларацією, Британія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина будуть підтримувати Україну, поки путін не зазнає поразки.
Уряд Німеччини вкотре провалив голосування за надання Україні танків Leopard 2, в Нідерланди запропонували за свій кошт оплатити ці танки для ЗСУ.
Усього військову допомогу планують відправити 12 країн:
- США – новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів:
- 90 бронетранспортерів Stryker;
- 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисяч боєприпасів калібру 25мм;
- 53 бронемашин типу MRAP, скоріш мова про MaxxPro;
- 350 бронемашин HMMWV;
- 8 систем протиповітряної оборони Avenger;
- високошвидкісні антирадіолокаційні ракети HARM.
- 95 тисяч 105мм артилерійських снарядів;
- 20 тисяч 155мм артилерійських снарядів;
- 600 високоточних 155мм артилерійських снарядів;
- 11 800 120мм мінометних мін;
- боєприпаси для HIMARS;
- боєприпаси для NASAMS;
- 12 автомобілів підтримки та 6 командно-штабних автомобілів;
- 22 тактичні машини для буксирування озброєння;
- 2 тисячі протитанкових ракет;
- 3 мільйони набоїв для стрілецької зброї;
- підривне обладнання, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення;
- запасні частини та інше польове спорядження.
- Канада:
- 200 бронеавтомобілів Senator;
- 1 батарея ППО NASAMS;
- Франція:
- 40 колісних танків AMX-10RC;
- бронеавтомобілі Bastion;
- Велика Британія:
- 14 танків Challenger 2;
- 600 ракет Brimstone;
- 30 155-мм САУ AS90;
- 200 БМП/БТР;
- Польща:
- зенітні установки С-60 та 70 тисяч одиниць боєприпасів до них;
- 14 танків Leopard 2;
- Нідерланди:
- 120 танків T-72М;
- Німеччина:
- 40 Marder БМП;
- 1 батарея ППО/ПРО Patriot;
- 3 батареї ППО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;
- 2 РЛС TRML-4D;
- Швеція:
- 50 CV-90 БМП;
- 12 Archer САУ;
- Естонія:
- понад 10 гаубиць 155mm FH70;
- понад 10 гаубиць 122mm Д30;
- Латвія:
- ЗРК Stinger;
- 2 вертольоти Мi-17;
- кулемети;
- БПЛА;
- Литва:
- десятки зенітних гармат L-70;
- боєприпаси;
- 2 гелікоптери Мі-8;
- Данія:
- 19 САУ Caesar.
Також протягом року від Німеччини Україна отримає 16 нових САУ Zuzana-2, від Італії 1 батарею ППО SAMP/T, а також будуть 90 танків T-72.
Раніше у мережі показали на що здатні БМП CV90, які Швеція передасть Україні у кількості до 50 одиниць.
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