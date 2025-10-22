Вартість комуналки з 1 листопада: які зміни чекають на українців

Починаючи з 1 листопада 2025 року, більшість українців сплачуватимуть за комунальні послуги за тими ж тарифами, що й у попередні місяці. Втім, деякі категорії споживачів зможуть отримати пільгову ціну на електроенергію, якщо використовують її для опалення, а також зекономити завдяки двозонним лічильникам, які дозволяють платити менше в нічний час.

Як повідомив 21 жовтня голова "Укренерго" Віталій Зайченко, запуск опалення в Україні планується протягом десяти днів. Про це пише Факти. За його словами, зниження температури призвело до зростання споживання електроенергії на понад 20% від початку місяця.

Багато українців почали обігрівати житло кондиціонерами та електрообігрівачами, що створює додаткове навантаження на енергосистему. Поки що тепло подається переважно до соціальних об’єктів — дитсадків, лікарень та шкіл.

Ціни на газ

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд невдовзі ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на газ для населення. Також держава виділила 1,5 млрд грн на захист енергетичних об’єктів у прифронтових регіонах, а для цих територій діє мораторій на відключення споживачів від енергопостачання.

Тарифи на газ для 98% побутових клієнтів "Нафтогазу" залишаться на рівні 7,96 грн за кубометр до травня 2026 року. Клієнти інших постачальників сплачуватимуть від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, залежно від умов компанії.

Електроенергія

З початком опалювального сезону діятимуть пільгові тарифи на електрику для тих, хто використовує електроопалення.

До 30 квітня 2026 року діятиме тариф 2,64 грн/кВт·год — за умови споживання до 2000 кВт·год на місяць.

Для власників двозонних лічильників нічна ціна (з 23:00 до 07:00) становитиме 2,16 грн/кВт·год.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року стандарт напруги в Україні змінився з 220 В на 230 В, однак це не вплинуло на тарифи.

Також соціально вразливі категорії населення — люди з інвалідністю, учасники бойових дій, пенсіонери у сільській місцевості — можуть отримати знижку від 25% до 100% на оплату електроенергії.

Вартість водопостачання

Тарифи на воду та водовідведення з 1 листопада залишаться без підвищення, хоча місцева влада може вносити точкові зміни залежно від регіону.

Варто пам’ятати, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газорозподіл, централізоване опалення та постачання гарячої води — на період воєнного стану і ще шість місяців після його завершення.

