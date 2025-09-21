Будівельний бум в Україні: які регіони лідирують в обсязі нового житла

У першій половині 2025 року обсяги нового житлового будівництва в Україні збільшились на 45%, досягнувши майже 3 млн кв. м. Лідерами серед регіонів стали Київська та Львівська області, тоді як у Вінницькій області спостерігається зниження обсягів.

Незважаючи на воєнні загрози, попит на нові житлові комплекси залишається високим, особливо в регіонах, що знаходяться далеко від зон бойових дій. Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Головним фактором росту є Київська область, де за перше півріччя 2025 року зареєстровано будівництво понад 904 тис. кв. м житла (15,5 тис. квартир), що в 2,3 рази більше, ніж у минулому році.

Цей тренд зумовлений високим попитом на житло в передмістях столиці, куди продовжують переселятися люди з прифронтових зон. Значне збільшення обсягів будівництва також зафіксовано в Львівській області – понад 540 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше, ніж рік тому. Як і на Івано-Франківщині, ринок тут активно розвивається завдяки великій кількості внутрішньо переміщених осіб і високому інвестиційному потенціалу західного регіону.

Читайте також: Цінові зміни на нерухомість в Україні: де стало вигідніше купувати однокімнатну квартиру, а де вартість "стрибнула"

В Івано-Франківській області будівництво склало 234,6 тис. кв. м (+8%), у Закарпатській – 159,3 тис. кв. м (+11%), у Полтавській – 146,9 тис. кв. м, у Волинській – 115,2 тис. кв. м (+17,7%). Водночас у Вінницькій області спостерігається зниження обсягів будівництва на 38,7%, до 130,9 тис. кв. м.

Столиця також демонструє позитивну динаміку: у Києві обсяги введеного нового житла зросли майже вдвічі, досягнувши 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир). Експерти відзначають, що відновлення будівельної активності поступово відновлює довіру як інвесторів, так і покупців.

Попри воєнні загрози, попит на нові житлові комплекси залишаються високим, зокрема в регіонах, що знаходяться далеко від бойових дій. За прогнозами аналітиків, після завершення війни та інтеграції України до ЄС ціни на житло можуть зрости ще більше.

Зокрема, в західних областях є потенціал для значного подорожчання нерухомості: квартири, що зараз коштують близько $100 тис., можуть збільшити свою вартість до $150-170 тис. Очікується зростання вартості житла й у великих містах України. Аналітики додають, що зростання обсягів нового будівництва стимулює конкуренцію серед забудовників, сприяє впровадженню енергоефективних технологій, поліпшенню шумоізоляції та підвищенню загальних стандартів якості.

Раніше ми розповідали, в якому з регіонів України квартира для здачі в оренду може окупитися за рік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!