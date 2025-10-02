Існують, але діють не у всіх випадках: які пільги мають пенсіонери на проїзд залізницею

В Україні після виходу на пенсію громадяни отримують низку пільг, серед яких однією з основних є право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Водночас щодо залізничних перевезень діють окремі правила, і можливість користування знижками залежить від категорії пасажира.

Як повідомляє "Укрзалізниця", пенсіонери можуть безплатно подорожувати лише приміськими електричками. Для поїздок у потягах далекого сполучення пільг за пенсійним посвідченням не передбачено, тож квитки доведеться купувати за повною вартістю. Водночас у міському транспорті (автобусах, тролейбусах, трамваях) вони можуть їздити безкоштовно, пред’явивши посвідчення пенсіонера. Ця пільга не поширюється на метро та таксі.

Однак із 1 жовтня по 15 травня для окремих категорій громадян, серед яких можуть бути й люди пенсійного віку, діє 50% знижка на квитки внутрішніх залізничних перевезень. Право на пільгу мають жертви нацистських переслідувань, люди з інвалідністю внаслідок війни (I–III групи), особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи, учасники бойових дій часів Другої світової віком від 85 років, а також батьки військовослужбовців, що загинули, померли або зникли безвісти.

Крім цього, для деяких категорій передбачено можливість раз на рік або раз на два роки скористатися безкоштовним проїздом у потягах далекого сполучення. Щоб отримати пільгу, необхідно мати посвідчення, яке підтверджує право на знижку.

