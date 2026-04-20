Трагедія у Луїзіані: чоловік застрелив вісьмох дітей віком від 1 до 14 років, ще десятеро осіб поранено (відео)

У США в штаті Луїзіана сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули восьмеро дітей віком до 14 років, ще щонайменше десятеро людей дістали поранення. Інцидент стався в неділю після 6:00 ранку в місті Шривпорт одразу в трьох житлових будинках.

Поліція розглядає подію як випадок побутового насильства. Відомо, що частина загиблих була родичами нападника. Про це повідомляє Reuters.

За словами речника поліції Шривпорта Крістофера Борделона, серед постраждалих є щонайменше десятеро осіб, однак детальної інформації про їхній стан поки не оприлюднено. Після стрілянини підозрюваний викрав автомобіль і намагався втекти. Під час переслідування поліцейські його зупинили, внаслідок чого він загинув.

Читайте також: "Посварився з сусідом і пішов зі зброєю в супермаркет": поліція розповіла хронологію теракту в Києві

Правоохоронці зазначили, що ім’я нападника буде оприлюднене після інформування родичів загиблих. Мер Шривпорта Том Арсено назвав подію однією з найтрагічніших в історії міста.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який родом зі Шривпорта, повідомив, що вже контактує з місцевою поліцією щодо обставин трагедії. Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі разом із дружиною заявив, що вони шоковані та моляться за постраждалих і їхні родини.

За даними організації Gun Violence Archive, не враховуючи цей випадок, у США з початку року зафіксовано щонайменше 119 масових стрілянин. Унаслідок них загинули 117 людей, серед них 79 дітей, ще 458 осіб були поранені.

Нагадаємо, у Нігерії військові помилково атакували ринок.

