Трамп пригрозив Ірану повним знищенням газового родовища 'Південний Парс': в чому причина

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати масштабного удару по газовій інфраструктурі іранського родовища Південний Парс у разі нових атак Тегерана на об’єкти зрідженого газу в Катар. За словами Трампа, Ізраїль припинить удари по цьому родовищу, якщо Іран утримається від подальшої ескалації.

Водночас він наголосив, що у випадку повторного нападу на катарські підприємства США готові діяти рішуче — навіть без погодження з союзниками. Американський лідер підкреслив, що йдеться про можливу атаку безпрецедентної сили, яка може повністю знищити газове родовище.

Водночас він зазначив, що не прагне санкціонувати настільки масштабні руйнування через їхні довгострокові наслідки, однак не виключає такого кроку у разі нових загроз. Трамп також повідомив, що нещодавній удар по частині родовища "Південний Парс" здійснив Ізраїль.

За його словами, атака була обмеженою і спричинена загостренням ситуації на Близькому Сході. При цьому ні США, ні Катар не були поінформовані про її підготовку. Він додав, що Іран помилково пов’язав цей інцидент із Катаром і у відповідь завдав удару по об’єктах зі зрідження природного газу на території цієї країни.

