Догляд за близьким родичем: у якому випадку надається відстрочка

Відстрочку від мобілізації через догляд за близьким родичем можна оформити лише за умови, якщо така особа має інвалідність I або II групи. Сам по собі поважний вік — навіть понад 80 років — не є достатньою підставою для отримання відстрочки.

Про це повідомляє портал "Юристи.UA". Юристи пояснюють, що законодавство передбачає низку умов для надання відстрочки через догляд за родичем. Однією з ключових вимог є офіційно встановлена інвалідність I чи II групи у людини, за якою здійснюється догляд.

До фахівців звернувся чоловік, який планує оформити відстрочку через догляд за 80-річною бабусею. Також його цікавило, чи матиме він право на виїзд за кордон.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що без підтвердженої інвалідності I або II групи отримати відстрочку неможливо. Аналогічну позицію озвучив і юрист Владислав Дерій, наголосивши, що сам по собі похилий вік родички не дає права на звільнення від мобілізації.

Щодо виїзду за межі України, то така можливість може бути надана за додаткових умов. Зокрема, необхідно мати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу людини у постійному сторонньому догляді, а також офіційно оформлений акт про здійснення догляду.

Нагадаємо, ми вже писали, чи діятиме автоматичне продовження відстрочки для військовозобовʼязаних, які доглядають за людьми з інвалідністю.

