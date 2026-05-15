Україна стала фіналістом Євробачення-2026
У четвер, 14 травня, на сцені арени Wiener Stadthalle у Відні відбувся другий півфінал Євробачення-2026, за результатами якого визначили останніх фіналістів ювілейного конкурсу. Серед тих, хто продовжить боротьбу за перемогу, — і представниця України, співачка LELÉKA.
Грандфінал конкурсу пройде вже 16 травня.
Хто пройшов до фіналу
У другому півфіналі за місце у фіналі боролися 15 країн. За підсумками голосування путівки до вирішального етапу отримали:
- Україна
- Болгарія
- Норвегія
- Австралія
- Румунія
- Мальта
- Кіпр
- Албанія
- Данія
- Чехія
Автоматично до фіналу також потрапили представники країн "Великої п’ятірки" та країни-господарки конкурсу — Австрії. Цього вечора свої номери поза конкурсом представили артисти з Великої Британії, Франції та Австрії.
Шоу, жарти ведучих і яскраві постановки
Другий півфінал традиційно поєднав конкурсні виступи із розважальними номерами та гумором ведучих. Цьогоріч шоу провели австрійська телеведуча та співачка Вікторія Сваровскі і актор Міхаель Островскі, який уже встиг стати героєм мемів серед фанатів конкурсу.
Відкрив півфінал драйвовий виступ Болгарії — співачка DARA представила енергійну композицію "Bangaranga" із яскравою хореографією та атмосферою музичного кліпу.
Серед найбільш обговорюваних номерів вечора також були:
- чуттєва балада "Just Go" від Азербайджану;
- глем-роковий виступ Румунії;
- атмосферна композиція "Mother Nature" від Люксембургу;
- емоційний номер Чехії серед дзеркальних декорацій;
- запальна "Paloma Rumba" від Вірменії;
- ефектний виступ Швейцарії, де співачка Veronica Fusaro співала, будучи підвішеною на мотузках;
- гарячий танцювальний номер Кіпру.
Окрему увагу глядачів привернули Данія та Норвегія, які зробили ставку на емоційний поп-рок і яскраві сценічні образи.
Емоційний виступ України
Представниця України LELÉKA виступила під 12-м номером із оновленою версією пісні "Ridnym". Постановку доповнило живе звучання бандури у виконанні музиканта Ярослав Джусь.
Номер українки став одним із найемоційніших за вечір. Артистка зберегла головний акцент композиції — тему зв’язку з рідним домом і корінням — та вразила глядачів сильним живим вокалом. Після виступу зал зустрів українську делегацію гучними оваціями, а соцмережі швидко заповнили реакції фанатів конкурсу.
Уже 16 травня у Відні відбудеться грандфінал Євробачення-2026, де 26 країн змагатимуться за головний трофей конкурсу. Серед фаворитів букмекерів після другого півфіналу залишаються Україна, Норвегія, Австралія та Кіпр.
