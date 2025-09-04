Українським пенсіонерам можуть затримувати виплати: названо причини та способи вирішення

Затримки виплат пенсій в Україні зазвичай виникають через технічні проблеми, питання з банківськими картками або невдачі в ідентифікації, особливо серед внутрішньо переміщених осіб. Для отримання пенсії потрібно перевірити картку, пройти процедуру ідентифікації та, за потреби, звернутися до Пенсійного фонду або банку.

Пенсійний фонд України (ПФУ) інформує, що найбільші труднощі виникають у внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які повинні пройти ідентифікацію та підтвердити свою особу для отримання пенсії.

Якщо ідентифікація не буде здійснена вчасно, нарахування пенсії може бути призупинене. Процедуру ідентифікації можна пройти не лише в банківському відділенні, а й онлайн через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду або за допомогою відеозв’язку зі спеціалістом. Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть звертатися до українських дипломатичних установ для підтвердження своєї особи.

Затримки також можуть бути спричинені проблемами з банківськими картками. Якщо картка втратила свою актуальність, виплати на рахунок продовжують надходити, але доступ до них можна отримати лише після оформлення нової картки або звернення до банку з паспортом. Пенсійний фонд зазначає, що всі документи для виплат підготовлені, а система функціонує стабільно.

Читайте також: Дехто з українців може оформити пенсію незалежно від віку: кого стосується та який розмір виплат

Як діяти у разі затримки пенсії

перевірити термін дії банківської картки – ця інформація є на самій картці або в онлайн-кабінеті;

звернутися до банку для оформлення нової картки, якщо поточна прострочена;

перевірити, чи пройшла ідентифікація для ВПО;

у разі, якщо виплата не надійшла навіть після перевірки картки та ідентифікації, звернутися до Пенсійного фонду або органів соцзахисту.

Через що українцям можуть припинити виплати

Причини припинення виплати пенсії можуть бути визначені територіальними органами ПФУ або судом. Основні з них:

подання неправдивої інформації в документах;

постійне проживання за кордоном без відповідного дозволу;

заява пенсіонера про тимчасове припинення виплат;

смерть пенсіонера або оголошення його померлим;

відсутність отримання пенсії протягом 6 місяців;

необхідність проходження фізичної ідентифікації у встановлених випадках;

інші підстави, передбачені законодавством (наприклад, завершення навчання дітей або працевлаштування на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років).

Читайте також: Пропрацювали 30 років: на яку пенсію варто розраховувати з таким стажем

Як повернути собі пенсію

Поновлення виплати пенсії проводиться за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування всіх обставин. Для цього пенсіонер повинен особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, пред’явивши документи, що підтверджують особу, і подати відповідну заяву.

Громадяни, які знаходяться за кордоном, мають можливість надіслати заяву та необхідні документи поштою під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення. Важливо зазначити, що у випадку виявлення недостовірної інформації в документах, на основі яких здійснювалася пенсійна виплата, розмір та підстави для нарахування пенсії переглядаються з урахуванням коректних даних.

Раніше ми розповідали, хто може розраховувати на підвищені пенсійні виплати в розмірі 16 тисяч грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!