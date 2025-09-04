Украинским пенсионерам могут задерживать выплаты: названы причины и способы решения
Задержки выплат пенсий в Украине обычно возникают из-за технических проблем, вопросов с банковскими картами или неудач в идентификации, особенно среди внутренне перемещенных лиц. Для получения пенсии необходимо проверить карту, пройти процедуру идентификации и, при необходимости, обратиться в Пенсионный фонд или банк.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) информирует, что наибольшие трудности возникают у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые должны пройти идентификацию и подтвердить свою личность для получения пенсии.
Если идентификация не будет осуществлена вовремя, начисление пенсии может быть приостановлено. Процедуру идентификации можно пройти не только в банковском отделении, но и онлайн через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или с помощью видеосвязи со специалистом. Пенсионеры, находящиеся за границей, могут обращаться в украинские дипломатические учреждения для подтверждения своей личности.
Задержки также могут быть вызваны проблемами с банковскими картами. Если карта утратила свою актуальность, выплаты на счет продолжают поступать, но доступ к ним можно получить только после оформления новой карты или обращения в банк с паспортом. Пенсионный фонд отмечает, что все документы для выплат подготовлены, а система функционирует стабильно.
Как действовать в случае задержки пенсии
- проверить срок действия банковской карты – эта информация есть на самой карте или в онлайн-кабинете;
- обратиться в банк для оформления новой карты, если текущая просрочена;
- проверить, прошла ли идентификация для ВПЛ;
- в случае, если выплата не поступила даже после проверки карты и идентификации, обратиться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты.
Из-за чего украинцам могут прекратить выплаты
Причины прекращения выплаты пенсии могут быть определены территориальными органами ПФУ или судом. Основные из них:
- представление ложной информации в документах;
- постоянное проживание за границей без соответствующего разрешения;
- заявление пенсионера о временном прекращении выплат;
- смерть пенсионера или объявление его умершим;
- отсутствие получения пенсии в течение 6 месяцев;
- необходимость прохождения физической идентификации в установленных случаях;
- другие основания, предусмотренные законодательством (например, завершение обучения или трудоустройство на должность, дающее право на пенсию за выслугу лет).
Как вернуть себе пенсию
Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения всех обстоятельств. Для этого пенсионер должен лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, предъявив документы, удостоверяющие личность, и подать соответствующее заявление.
Граждане, находящиеся за границей, имеют возможность отправить заявление и необходимые документы по почте во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения. Важно отметить, что в случае выявления недостоверной информации в документах, на основании которых осуществлялась пенсионная выплата, размер и основания для начисления пенсии пересматриваются с учетом корректных данных.
