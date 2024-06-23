Українців можуть оштрафувати на 17 тис. грн за відсутність одного документа: чи можна відновити і як це зробити

З 18 травня чоловікам в Україні обов'язково треба мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. В іншому випадку їм загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

У випадку втрати військового квитка штраф становитиме від 510 до 1700 гривень, залежно від кількості порушень. Команда UAportal розповідає, які санкції передбачені за втрату військового квитка і чи можливо його відновити.

Відповідно до частини 6 статті 22 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу працівників ТЦК, поліції чи прикордонної служби. Відсутність цього документа вважається порушенням, за яке може бути накладено адміністративне покарання.

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Адвокат Роман Сімутін пояснив, що відсутність військово-облікового документа може призвести до нарахування штрафу згідно з частиною 2 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу за це порушення коливається від 17 000 до 25 500 гривень.

У разі виявлення поліцейським, що громадянину раніше вручали повістку, а він не з'явився до ТЦК або виявлено інше порушення правил військового обліку, він має право затримати особу та доставити до ТЦК. Там керівник ТЦК винесе постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Власник військового квитка має обов'язок зберігати документ належним чином. У випадку його втрати або пошкодження в умовах воєнного стану передбачено накладення штрафу за статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за перший випадок становить від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 гривень), за повторне порушення - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1700 гривень).

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Військовий квиток може бути відновлений у разі втрати, крадіжки, пошкодження, знищення внаслідок стихійного лиха, непридатності для подальшого використання або зміни особистих даних. Для відновлення військового квитка необхідно звернутися до командира або керівника ТЦК і СП.

Роман Сімутін рекомендує чоловікам завжди мати при собі військово-обліковий документ, оскільки його відсутність може призвести до значних штрафів або інших проблем з правоохоронними органами. Вчасне збереження і оновлення військового квитка допоможе уникнути неприємностей.

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