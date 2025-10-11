Українці втратять виплати в одній з країн ЄС: хто залишиться без грошей

Німеччина посилює вимоги до отримувачів базової соціальної допомоги ("бюргергельд"), яку виплачують, зокрема, і українцям із статусом захисту. Тепер, якщо отримувачі пропустять візит до центру зайнятості, вони можуть втратити виплати частково або навіть повністю.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що це оновлення є частиною угоди, яка була досягнута на зустрічі коаліційного комітету, повідомляє Deutsche Welle. Тепер допомога матиме нову назву – "Нове базове забезпечення".

Нові правила виплат передбачають, що за пропуск першого прийому в центрі зайнятості розмір щомісячної допомоги зменшиться на 30%. За пропуск другого прийому допомога буде урізана ще на 30%. Якщо пропустити третю зустріч, виплату припинять повністю. Крім того, тим, хто не прийде на прийом наступного місяця, припинять компенсацію за житло та опалення.

"Тим, хто не бере участі, буде важко. Ми посилюємо санкції до межі, допустимої з точки зору конституційного права", – зазначив міністр праці Бербель Бас.

У 2025 році розмір "бюргергельд" складає 563 євро на місяць. Це виплата для громадян Німеччини, які потребують соціальної допомоги, а також для українців. Інші шукачі притулку отримують 441 євро щомісяця.

Окрім фінансової допомоги, передбачена також нематеріальна підтримка, зокрема оплата медичного страхування, житла та інших витрат. Розмір допомоги визначається залежно від індивідуальної фінансової ситуації.

Уряд Мерца також оголосив про введення санкцій за відмову від прийнятної роботи без вагомих причин (наприклад, через проблеми зі здоров'ям). У такому випадку людина може втратити свої виплати.

Крім того, скасовується пільговий період для оплати завищених витрат на оренду житла, а також "карантинний період" для обліку майна. Розмір неоподатковуваного мінімуму тепер залежатиме від "життєвих заслуг", таких як вік і тривалість сплати внесків у систему страхування від безробіття.

