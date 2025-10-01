Українці зможуть використовувати Starlink на смартфоні: деталі нової послуги

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" у партнерстві з компанією Starlink, що належить Ілону Маску, запустив публічне тестування інноваційної технології Direct to Cell. Вона відкриває можливість прямого з’єднання смартфонів із супутниками – без потреби в наземних вишках.

Дізнайтеся, як уже сьогодні можна протестувати надсилання SMS, яка вартість послуги та коли очікувати запуск голосових дзвінків і мобільного Інтернету. Про це зазначається на офіційному сайті "Київстар".

Direct to Cell: новий рівень мобільного зв’язку

Direct to Cell – це інноваційна технологія супутникового зв’язку, яка усуває зони без покриття та забезпечує стабільний зв’язок там, де немає традиційних вишок мобільного оператора. Завдяки прямому з’єднанню зі супутником, смартфон зможе надсилати та отримувати дані без посередників.

Перший етап тестування стартує у жовтні та триватиме до кінця листопада 2025 року. На цьому етапі нова функція буде доступна лише для користувачів Android-пристроїв. За інформацією від "Київстар", підтримка iOS-гаджетів також запланована, але її запуск очікується трохи згодом.

Щоб скористатися Direct to Cell, абоненту необхідна SIM або eSIM-картка з підтримкою LTE. Крім того, смартфон має перебувати на відкритій місцевості – це забезпечить прямий контакт із супутником і стабільну передачу даних.

Тестовий режим послуги

На даному етапі користувачі можуть перевірити функціональність надсилання та отримання SMS. Голосові виклики та мобільний доступ до інтернету стануть доступними лише після офіційного старту комерційного використання, який заплановано на останній квартал 2025 року.

У період тестування, що триватиме до моменту повного запуску, сервіс Direct to Cell надається абонентам "Київстар" безкоштовно. Компанія запевняє: жодних прихованих платежів чи змін у чинному тарифному плані не передбачено. Всі SMS, хвилини та гігабайти будуть нараховуватись у звичному порядку.

Щоб заохотити користувачів до участі, "Київстар" дарує 100 SMS, які можна використати протягом 30 днів після активації тестування.

Де працює Starlink Direct to Cell в Україні

Супутниковий зв’язок Starlink у форматі Direct to Cell охоплює всю територію України, відкриваючи нові можливості для комунікації в умовах воєнного часу.

Втім, наразі існують обмеження: тестовий доступ тимчасово недоступний у таких регіонах:

Території, що перебувають під окупацією

Райони з активними бойовими діями

Дніпропетровська область

Чернігівська область

Оператор "Київстар" запевнив, що покриття в Дніпропетровській та Чернігівській областях буде розширено після завершення тестування.

