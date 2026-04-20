Україну накриє хвиля арктичного холоду до 3 морозу найближчими днями: якою буде погода

Найближчими днями в Україні очікується різке похолодання. До країни надійде хвиля арктичного повітря, яка принесе нічні заморозки до -3 градусів, дощі та суттєве зниження температури.

За словами синоптикині Наталки Діденко, вже у понеділок, 20 квітня, в Україні відчутно похолоднішає. Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань також повідомив, що на початку тижня посилиться надходження холодного повітря.

Уночі температура повітря становитиме від +2 до +7 градусів, однак на ґрунті та в низинах можливі заморозки до -3 градусів. У денні години стовпчики термометрів покажуть від +9 до +14 градусів.

За даними Укргідрометцентру, вночі по країні прогнозується від +1 до +6 градусів, удень — близько +10. Тепліше буде на Закарпатті та півдні: вночі +4...+9, вдень +11...+16 градусів.

20 квітня по Україні переважатиме хмарна погода. Уночі на крайньому заході та сході місцями можливі невеликі опади. Удень на Правобережжі очікуються помірні, а подекуди значні дощі. У північних областях місцями також пройде невеликий дощ.

На решті території істотних опадів не прогнозують. Вітер переважно північного напрямку, на півдні — південний, швидкістю 5–10 м/с.

Синоптики попереджають, що в ніч на 20 квітня заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів можливі у північних, східних та більшості центральних областей.

У ніч на 21 квітня холодна погода пошириться на західні, центральні області та Харківщину. 22 квітня нічні заморозки охоплять майже всю територію країни, за винятком південного сходу.

Через це в низці регіонів оголошено перший — жовтий — рівень небезпечності. Окремо метеорологи попереджають про сильніші заморозки до -3 градусів у повітрі, що відповідає другому — помаранчевому — рівню небезпеки.

Такі погодні умови очікуються 20 квітня на північному сході країни, 21–22 квітня — у північних областях, а 22 квітня також у західних і більшості центральних регіонів.

