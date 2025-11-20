Україну заллє дощами: прогноз погоди в Україні на 21 листопада

У п’ятницю, 21 листопада, в Україні прогнозують переважно вологу погоду. Уночі невеликий дощ можливий у західних, східних та більшості центральних регіонів.

Удень опади очікуються майже по всій території країни, за винятком південного сходу, а на крайньому заході дощ переходитиме в мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря на заході протягом доби триматиметься в межах 0–5° тепла. На півдні та південному сході вночі буде 5–10°, удень 14–19°, у Криму — до 21°. В інших областях синоптики прогнозують уночі 1–6°, удень 7–12° тепла.

У Києві 21 листопада очікується м’яка погода: уночі без опадів, удень — дощ. Температура становитиме 3–5° тепла вночі та 8–10° удень.

