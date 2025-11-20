Украину зальет дождями: прогноз погоды в Украине на 21 ноября

В пятницу, 21 ноября, в Украине прогнозируется преимущественно влажная погода. Ночью небольшой дождь возможен в западных, восточных и большинстве центральных регионов.

Днем осадки ожидаются почти по всей территории страны, за исключением юго-востока, а по крайней мере дождь будет переходить в мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха на западе в течение суток будет держаться в пределах 0–5° тепла. На юге и юго-востоке ночью будет 5–10°, днем 14–19°, в Крыму – до 21°. В других областях синоптики прогнозируют ночью 1–6°, днем 7–12° тепла.

В Киеве 21 ноября ожидается мягкая погода: ночью без осадков, днем - дождь. Температура будет составлять 3–5° тепла ночью и 8–10° днем.

